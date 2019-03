PSG : après l'humiliation en Ligue des Champions, trois jours de repos pour les joueurs

View this post on Instagram

🇫🇷 Je sais que les paroles n’atténueront pas la douleur des supporters et de tous ceux qui ont été déçu hier, je sais aussi qu’ils vont dire que ce sont encore les mêmes paroles et les mêmes excuses , mais tout ce qu’il nous reste aujourd’hui c’est d’être ensemble, fort et unis pour le @psg. Nous sommes des hommes, pères de famille, nous savons que nous avons échoué encore une fois, mais ne doutez pas de notre respect pour ce club ni de notre caractère! C’est un moment difficile, mais je vous le dis notre heure de gloire viendra. 🇧🇷 Sei que palavras não vão amenizar a dor de meus torcedores e de todos aqueles que se decepcionaram ontem, sei que vão dizer que são sempre as mesmas desculpas e as mesmas palavras, mas a única solução que nos resta é que sejamos fortes e unidos pelo @psg , somos homens, pais de família, sabemos que falhamos mais uma vez, mas nunca duvidem do nosso respeito ao clube e nosso caráter! Um momento difícil, mas afirmo pra vocês que nosso momento de glória chegará.