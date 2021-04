PSG - Après la qualification, la prolongation de Neymar quasiment actée ?

Souvent après une victoire, une qualification, Neymar, qui se fait rare en interview, s'arrête auprès des journalistes. Chaque phrase est scrutée, évidemment, mais celle prononcée par le numéro 10 du Paris Saint-Germain suite au match retour contre le Bayern Munich (qualification malgré la défaite 0-1) au micro de la chaîne TNT Brésil ce mardi 13 avril ne laisse guère de doute : le Brésilien souhaite prolonger l'aventure (il est sous contrat jusqu'en 2022) et les termes du contrat sont visiblement négociés, selon lui. Après avoir reçu le trophée de joueur du match, en touchant notamment deux fois les montants, Neymar s'est aussi dit satisfait de la performance collective. Le contrat n'est peut-être pas signé, mais le "Ney" n'en est pas loin.

(La prolongation de contrat) ce n'est plus un sujet, c'est évident que je suis bien ici, je me sens chez moi, je suis encore plus heureux qu'avant