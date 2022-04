PSG : après le dixième titre, les grandes manœuvres ?

Le Paris Saint-Germain a validé son dixième titre de champion de France, après son match nul samedi contre Lens (1-1) au Parc des Princes. Il es désormais l'heure du changement et, ce, à tous les étages.

La révolution a-t-elle sonnée au Paris Saint-Germain? Le dixième titre à peine digéré, qu'il est déjà temps de se tourner vers l'avenir du club de la capitale. Est-ce un début de réponse à la grogne des supporters, le club de la capitale s'active dans la coulisse. Si le président Nasser Al-Khelaïfi est intouchable, l'entraîneur Mauricio Pochettino devait être le premier fusible à sauter. Son bilan, après 18 mois sur le banc, est famélique. Un trophée des champions et une Coupe de France l'an passé, une Ligue 1 cette saison et... C'est tout.

Plus que les résultats, c'est le jeu proposé durant cette année et demie qui cristallise les crispations. Selon nos confrères anglais du Times le club serait déjà entré en négociations avec l'Argentin pour rompre son contrat. Les noms de l'Italien Antonio Conte, et bien évidemment de Zinédine Zidane, circulent avec insistance.

Leonardo dans le collimateur?

Pochettino n'est pas le seul visé. La direction sportive pourrait aussi bouger. Selon la presse britannique, Leonardo n'a plus le totem d'immunité, toutes les options sont sur la table concernant l'avenir du Brésilien. Ce dernier est venu défendre son bilan devant la presse, , en faisant son mea culpa. "J'ai commis des erreurs, je sais lesquelles, mais je ne vous le dirai pas", a-t-il glissé en zone mixte, ajoutant dans un éclat de rire:

Avec moi, c'est difficile. Sans moi, c'est impossible.

Et de conclure: "Je suis très content de ce que j'ai fait, le challenge, j'adore. Et quand c'est difficile, c'est encore mieux. Et je ne vois pas un meilleur lieu que le Paris Saint-Germain pour avoir un tel défi."

Ménage en vue dans l'effectif

Pochettino sur la sellette, Leonardo sur un siège éjectable, les principaux acteurs, les joueurs, sont aussi visés. Exit Mauro Icardi, comme nous vous l'annoncions sur France Bleu Paris; exit Kurzawa, Draxler ou encore Di Maria, le contrat de ce dernier ne devrait pas être prolongé selon nos confrères de Goal.com. Mais il faudra d'abord y voir plus clair sur la composition de l'équipe dirigeante, pour enfin lancer le grand ménage de printemps.