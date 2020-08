PSG : "Arriver en finale, c’était déjà grandiose" assure Isaac Kimpembe, fier de son fils

Isaac Kimpembe est arrivé dans les premiers parents au Parc des Princes. Le papa de Presnel a ensuite attendu patiemment son fils de retour de Lisbonne. A quelques minutes de le retrouver et de passer un moment avec les autres joueurs, le président et la direction du club, Isaac Kimpembe a accepté de s'entretenir avec France Bleu Paris pour évoquer cette finale perdue par le PSG et sur son fils, Presnel excellent lors du Final 8.

Presnel et le PSG ont fait un bon parcours

Comment avez-vous vécu cette finale et cette défaite de votre fils en finale ? "Pas comme quelque chose de terrible. C’était normal. Je savais depuis le début du match que le premier qui marquerait allait gagner. Presnel et le PSG ont fait un bon parcours. Arriver en finale, c’était déjà grandiose. Et lui a fait un match convenable."

De l'extérieur, ressentiez-vous l’état d’esprit l’équipe ? "Oui. Cette année, ils ont vraiment formé un vrai groupe. Ils n’ont pas joué perso. Avant, tout le monde voulait marquer. Cette année, les attaquants donnaient les ballons à celui qui pouvait inscrire le but. Cela ressemblait à l’esprit d’un petit club. Ils se sont dit « on va ensemble pour gagner".

Vous avez pu trouver les mots pour réconforter votre fils ? Presnel a un esprit fort. On avait parlé avant le match. Après je ne l’ai pas appelé, je l’ai laissé tranquille. Il va se reposer. Quelle que soit la défaite, il la prend bien. Il est triste un moment mais cela finit par passer.

Avez-vous trouvé Presnel en progrès sur ce Final 8 de Ligue des Champions ? "Il a toujours envie de bien faire. Surtout dans les grands moments où l’on voit qu’il est présent. Plus il grandit, plus il prend de l’énergie et de la force pour combattre".

On connait tous l'histoire entre Presnel et Kingsley Coman qui a été formé au PSG . Pas trop dur ce but de celui que votre fils considère comme un frère ? "Pas du tout, j’étais même content pour lui. C’est un petit qui a eu beaucoup de pépins, des blessures. C’est le meilleur ami de Presnel. Je l’appelle toujours « mon fils » (sourires). J’enquiquine souvent son père là-dessus, je lui dis : tu gardes bien mon fils ! Quand ils étaient petits, ils se ressemblaient et on me demandait souvent s’il était aussi mon fils (rires). Mais c’est un professionnel, il doit marquer pour son club. Il ne peut pas penser qu’il ne va pas marquer car il a grandi et été formé au PSG. Il avait le droit de marquer".

J’ai toujours été fier de mon fils.

Êtes-Vous fier de Presnel ? J’ai toujours été fier de mon fils. Il a réussi à emmener l’équipe jusqu’à ce niveau. Ils sont passés tout près. Je les encourage pour qu’ils aillent encore aussi loin la saison prochaine en Ligue de Champions. Est-ce qu’ils vont la gagner ? Je crois.