PSG-ASSE : il y aura 120 supporters des Verts au Parc des Princes

Après 4 saisons de boycott du Parc des Princes pour des tarifs trop élevés et des conditions de déplacement insatisfaisantes, 2 des 5 groupes de supporters stéphanois ont décidé d'assister à la rencontre de vendredi face au PSG. Les ultras resteront à la maison.

Ce sont environ 120 supporters stéphanois qui vont faire le déplacement. Les autres resteront à la maison. Pour cette rencontre les supporters des Verts avaient le droit à 300 places, 60 pour chacun des 5 groupes officiels de l'ASSE. Cette saison le prix des places en parcage a été largement revu à la baisse. Il est passé de 40 euros à 25 euros, toujours très au-dessus malgré tout des tarifs appliqués dans les autres stades français. C'est le fruit d'une négociation menée par l'ASSE mais elle n'a pas totalement convaincu les groupes ultras : Magic Fans 91 , Green Angels 92 et Indépendantistes 98 n'iront pas à Paris. Ils n'acceptent pas les conditions sur place : des contrôles généralisés, interdiction également de rentrer un tambour, un mégaphone ou la moindre banderole, même en faveur des Verts. Politique qui s'applique aussi côté supporters parisiens dans un Parc des Princes plus que jamais devenu un lieu de spectacle au détriment de la ferveur et du vrai supporterisme.

L'Union des Supporters Stéphanois mais aussi les Associés Supporters ont quant à eux décidé de se rendre chez les Parisiens. Ils se contenteront chacun de leur 60 places, sans réclamer celles non utilisées par les ultras, en vertu d'un accord passé il y a 4 ans entre les différents groupes.