PSG-ASSE : une réunion prévue jeudi entre la Préfecture de la Loire et l'AS Saint-Étienne

C'est demain jeudi que se tiendra une réunion entre l'AS Saint-Étienne et la Préfecture de la Loire. L'objectif c'est d'évoquer le match de dimanche entre les Verts et le PSG. Essayer de comprendre les débordements avec les supporters parisiens et comment autant de fumigènes sont entrés au stade.