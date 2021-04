PSG - ASSE : "On veut être les arbitres du prochain champion" (Claude Puel)

On ne croise pas tous les jours la route d'un demi-finaliste de la Ligue des Champions. L'AS Saint-Etienne se déplace à Paris ce dimanche, cinq jours après la qualification du club de la capitale, face au Bayern Munich, pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

"J'ai regardé ce match explique le milieu de terrain de l'ASSE Mahdi Camara. Mais en spectateur, sans forcément penser au match de dimanche." Il faut dire que la sérénité est revenu du côté de l'Etrat. Grâce aux deux victoires consécutives face à Nîmes et Bordeaux. "C'est vrai qu'il y avait de la pression reconnait Mahdi Camara. C'est un soulagement mais il ne faut pas se dire que tout est fini. Il faut rester dans cet état d'esprit, prendre du plaisir et prendre le plus de points possible".

Docteur Paris et Mister Saint-Germain

Et pourquoi pas sur la pelouse du Parc là où les Verts ne se sont plus imposés depuis 2012 ? Cette saison, le PSG, deuxième de Ligue 1, n'affiche pas la même autorité. Surtout à domicile. Surtout après des matchs de Ligue des Champions (4 victoires, 1 nul, 3 défaites).

"Oui j'ai vu cela reconnait Claude Puel. J'ai vu aussi que tout le monde faisait des papiers pour le leur rappeler. C'est un match un peu prestige. Nous aimons ce genre de match. On peut être et on voudrait être les arbitres du prochain champion. Nous jouons à Paris et à Lille. On doit avoir cette ambition".

Green sous les projecteurs

Jessy Moulin et Stefan Bajic toujours forfaits, c'est bien Etienne Green qui sera titulaire pour la troisième fois consécutive dans les cages de l'ASSE. Un sacré test pour le gamin de Veauche (20 ans) sur la pelouse du Parc des Princes.

Ryad Boudebouz et Anthony Modeste ne sont pas du voyage dans la capitale. Yvan Neyou est incertain. Claude Puel communiquera son groupe ce samedi à 20 heures.