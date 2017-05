PSG - On attend vos votes pour les #TribunePSGAwards

Lundi 29 mai à 17h, France Bleu vous proposera la dernière Tribune PSG en Facebook Live de la saison. L'occasion de faire le bilan de la saison 2016-2017 du club de la capitale et aussi de connaître vos coups de coeur et vos flops via les #TribunePSGAwards. L'équipe de tribune PSG attend vos votes.

Meilleur Gardien

Meilleur Latéral

Meilleur défenseur central

Meilleur Milieu/Attaquant

Meilleur Milieu de terrain

Meilleur Attaquant

Meilleur jeune

Plus gros FLOP

