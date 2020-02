PSG : attention à l'excès de confiance face à Nantes

Paris, France

Les résultats du PSG sont exceptionnels, mais légèrement éclipsés ces derniers jours par la polémique autour de la sortie de Kylian Mbappé face à Montpellier. Du côté de Nantes, ce mardi, pour la 23e journée de Ligue 1, les joueurs de la capitale peuvent enchaîner un vingtième match sans défaite toutes compétitions confondues.

Gare à l'excès de confiance

Le risque pour les Parisiens, se voir trop beaux selon l'entraîneur Thomas Tuchel. "C'est ce qu'il y a de pire dans le sport d'être trop confiant", assure le coach Rouge et Bleu. Le technicien allemand sait, en revanche, que son groupe ne se relâche pas. "Je sens que mon équipe est très concentré, très professionnelle. On attend une équipe de Nantes à son meilleur niveau parce que c'est toujours un match spécial contre nous, mais nous sommes prêts pour ça. On sait tous ensemble quels sont les efforts nécessaires pour gagner, gagner, gagner."

Un PSG sans Neymar face à Nantes

Les Rouge et Bleu iront au stade de la Beaujoire sans Neymar. Le Brésilien, qui a fêté ses 28 ans, ce dimanche à Paris, souffre d'une lésion chondro-costale suite à un coup pris face à Montpellier. Blessure confirmée par des examens pratiqués ce lundi. Pour ce déplacement en Loire-Atlantique, les hommes de la capitale devront également se passer de Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Thiago Silva. et Abdou Diallo. Le secteur défensif du PSG est décimé.