Danilo : "Avec notre style de jeu au PSG, je pense qu'on peut faire mal au Real Madrid"

Mercredi au Stade Santiago Bernabeu de Madrid, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Après son joli succès au match aller (1-0) face au Real Madrid, le club de la capitale va tenter d'accrocher au minimum un nul pour valider sa qualification face aux hommes de Carlo Ancelotti. Dans le 11 de départ de Mauricio Pochettino, au milieu de terrain, on va retrouver Danilo au côté de Marco Verratti et sûrement Leandro Paredes.

Danilo a accordé un entretien à France Bleu Paris. L'interview est à retrouver en intégralité ce mardi soir à 18h00 dans le mag 100% PSG.

"On se sent bien physiquement et mentalement."

Dans quel état d'esprit le groupe est-il avant le match Real-PSG qui se profile ? "Je pense que notre état d'esprit est vraiment bien. On ne doit pas sous-estimer le Real Madrid, mais on est bien. On se sent bien physiquement et mentalement. Le match de mercredi va être un match totalement différent du match aller. On doit être concentré et tactiquement, aussi bien que la dernière fois."

Est-ce que vous êtes confiants ? "Oui, on est confiant aussi. Parce qu'on connaît nos qualités. On a confiance dans tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on pourra faire. Quand on est comme ça, c'est plus facile de jouer et d'être en confiance."

Vous pensez qu'on verra le même Real Madrid qu'au match aller ? "On verra un Real Madrid qui sera derrière au score. Ils vont chercher la victoire et ce sera un Real Madrid totalement différent. On y est déjà préparé. Et on a les armes pour battre le Real."

Un supporter du PSG, qui savait que nous allions vous interviewer, nous a envoyé un message pour nous dire : "Danilo, c'est lui qui nous qualifiera contre le Real". C'est possible, ça ? (Large sourire) Je l'espère !

En tout cas, Madrid va devoir attaquer et donc ouvrir le jeu. Le Paris Saint-Germain doit-il tenter de garder le résultat ou d'aller marquer encore pour leur faire mal ? "Je pense que le Real va chercher le résultat. Le match va donc être plus ouvert que le précédent, qui était un peu tactique. Avec notre style de jeu, je pense qu'on peut faire mal au Real Madrid."