PSG - Bayern Munich : Neymar "aime jouer ces grands matchs" de Ligue des Champions

Sa parole est rare mais son nom revient tout le temps quand on parle du PSG et de ses résultats. Neymar a décidé de s'exprimer à la veille de la confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions.

ⓘ Publicité

Très critiqué actuellement pour ses prestations et sa motivation, le brésilien est venu donné son ressenti sur cette période particulière où le PSG affiche 4 défaites en 10 matchs.

"Je me sens très bien mentalement et physiquement"

Dans cette période sportive compliquée, Neymar est à l'image du PSG emprunté physiquement pourtant lui se sent bien à Paris : "je me sens très bien, mentalement et physiquement. Lors de certains matchs, les choses ne vont pas très bien, on a envie de tout faire et ça ne fonctionne pas. Cela fait 15 ans je suis professionnel, je sais comment ça se passe. Les critiques sont valables. Je peux les comprendre, chacun a le droit d’avoir son point de vue, je le respecte. Mais je fais le maximum pour l’équipe et je le ferai jusqu’à fin de saison."

Et Neymar d'enchaîner sur les tensions actuelles au club et son altercation avec Luis Campos le conseiller football du PSG à la fin de la rencontre face à Monaco (scène révélé par le journal l'Equipe) : "C'est arrivé mais c’était une petite discussion car nous n'étions pas d’accord. Ce n’est pas une discussion en mauvais terme. Cela nous arrive tous les jours, mais je les aime tous. Cela arrive même avec ma copine et nous continuons toujours. Le football ce n'est pas que de l'amour, pas que de l'amitié. Il y a du respect mais ça arrive d'avoir des discussions."

"Nous sommes tous préparés pour ce choc"

Après une première partie de saison impressionnante où il a porté le PSG à bout de bras avec Messi et Mbappé. On sent bien que Neymar a perdu le plaisir de jouer depuis qu'il est rentré de la Coupe du Monde. Pourtant, à quelques heures d'affronter le Bayern Munich, on se dit que la magie peut revenir en pensant à ses matchs face au Bayern Munich en 2020 (finale de LDC) et en 2021 (quart de finale de LDC) : "Cela fait partie des bons matches que j'ai fait avec ce maillot. Les meilleurs, je ne sais pas. J'aime jouer contre ces équipes. C'est le moment pour montrer ses qualités." et le Brésilien de poursuivre : "J’en ai la capacité et j'ai beaucoup de confiance en moi. J'ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités, mes qualités. Je pense être humble quand je souligne ses aspects. Nous sommes tous préparés pour ce choc, nous avons une super équipe pour faire un très bon match. Bien sûr que demain c’est un match nucléaire mais nous avons une très bonne équipe."

Les rumeurs et la situation de crise

Sans trop de langue de bois, Neymar n'a pas esquivé les sujets plus sensibles à commencer par le fait que ce PSG a une capacité impressionnante à aborder les grands rendez-vous en situation de crise : "Je pense que des moments difficiles arrivent dans tous les clubs. Dans le vestiaire nous parlons de ses sujets, nous savons que nous avons des failles, nous cherchons le meilleur Paris Saint-Germain. L'élimination en Coupe de France (face à Marseille) est une blessure, nous voulons tout gagner. Mais évidemment notre plus grand objectif c'est la Ligue des champions..".

Neymar a aussi été questionné sur toutes ces rumeurs et autres infos qui sortent du vestiaire parisien et qui viennent parfois brouiller l'ambiance autour de PSG : "C'est ma sixième saison et depuis la première des rumeurs sortent dans des moments clefs de la saison. Tout ce qui arrive dans notre vestiaire se retrouve dans la presse, certains sujets doivent rester entre nous. Je vous garantis que si certaines de ces infos sont vraies, beaucoup sont fausses."

"J'espère que Kylian pourra jouer quelques minutes"

Pour ce match aller des huitièmes de finale face au Bayern Munich, le PSG a annoncé que Kylian Mbappé était dans le groupe parisien. 12 jours après sa blessure à la cuisse, le Kid de Bondy pourrait revenir à la compétition. L'attaquant français a repris l'entraînement collectif ce lundi au plus grand plaisir de son coéquipier "Kylian est un joueur très important, un crack, un grand joueur". "J'espère qu'il pourra jouer quelques minutes. Il m'a dit qu'il se sentait bien, se sont des bons signes".