PSG : blessé au genou gauche, Messi forfait pour le match face à Metz

On a donc le début d'une réponse, du pourquoi du comment Mauricio Pochettino a sorti Leo Messi lors de la rencontre face à Lyon dimanche.

La star mondiale a un petit problème au genou gauche. Le club parisien a communiqué dans ce sens ce mardi après midi.

Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a expliqué "La situation est claire. Dimanche, on a vu que Léo se touchait le genou. Il a fait 75 minutes où on était très content de lui. Et après on a pris cette décision de le sortir." Lionel Messi est donc forfait pour le match de mercredi soir face à Metz.

