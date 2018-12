PSG - "C'est difficile de jouer contre Manchester United" Thomas Tuchel

Paris, France

Le PSG est désormais fixé. Le club de la capitale connait le nom de son adversaire en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le Paris-Saint-Germain va défier Manchester United, actuel 6ème de premier league anglaise. Ce tirage, Thomas Tuchel l'a commenté à l'occasion de sa conférence de presse d'avant match (Orléans - PSG, mardi 21h en coupe de la ligue). Pour lui, ce n'est pas un bon tirage "Je ne suis pas satisfait ou non-satisfait. C’est difficile de jouer contre Manchester United, ils ont beaucoup d’expérience dans cette compétition. C’est toujours super compliqué de jouer à Old Trafford. Mais si j’étais spectateur, je regarderais à la télé cette rencontre, c’est sûr (sourire)."

🎙 Conférence de presse de Thomas Tuchel avant Orléans 🆚 Paris Saint-Germain #PSGlivehttps://t.co/Gj93s8MAmL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2018

"Le PSG favori ? Non, je ne pense pas"

Le match aller face à Manchester United se jouera à Old Traford dans un peu moins de deux mois. Et pour l'entraîneur du PSG, pas question de jouer les gros bras avant cette rencontre "Le PSG favori ? Non, je ne pense pas.Au PSG, on manque d’expérience en quarts, demies et finale. Manchester United a lui beaucoup d’expérience. Nous sommes capables de gagner mais c’est un grand défi. Mourinho ? Lui aussi il a beaucoup d’expérience. Nous avons du respect mais nous pouvons gagner contre eux. Je veux juste rappeler que le match se jouera dans dix semaines."