PSG : c'est la reprise !

Paris, France

Short et crampons dans le cartable, les footballeurs parisiens ont reçu une convocation pour 8H30 au centre d'entrainement. Reprise matinale et marquée par une grande inconnue. Neymar sera-t-il présent pour raconter ses vacances à ses coéquipiers ? L'attaquant veut partir mais le dossier semble figé. Une absence ce lundi matin serait un nouveau signe fort de désamour entre la star brésilienne et les rouges et bleus.

Certains internationaux manqueront à l'appel

D'autres joueurs sont sûrs de manquer la reprise, ils ont un mot d'excuse. Angel Di Maria et Leandro Paredes avec l'Argentine, Marquinhos et Thiago Silva du côté brésilien et l’Uruguayen Cavani ont quelques jours de repos en plus pour avoir disputé la Copa America. Éric Choupo-Moting récupère lui après la Coupe d'Afrique des Nations. En revanche les nouvelles recrues seront bien là. Marcin Bulka, le jeune gardien polonais a même expliqué attendre ce moment avec impatience lors de sa signature.

Les supporters devraient également être au rendez-vous. Ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent, reprise à huis clos pour le PSG.

Matchs de préparation et tournée en chine

Le premier match de préparation des parisiens est prévu le 16 juillet en Allemagne face à Dresde. Les hommes de Thomas Tuchel seront ensuite opposés à Nuremberg le 20 juillet.

Direction la Chine, trois jours plus tard pour la tournée du club de la capitale en Asie. Les rouges et bleus affronteront les Italiens de l'Inter, puis les Australiens de Sydney avant le trophée des champions face au Stade Rennais le 3 août à Shenzhen.