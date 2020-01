PSG : " C'est un plaisir de jouer au Parc" apprécie Thomas Tuchel

Paris, France

Paris retrouve son Parc des Princes ! Le PSG reçoit Montpellier, ce samedi, à 17h30, pour la 22e journée de Ligue 1. Les footballeurs parisiens n'ont plus foulé leur pelouse depuis un match nul (3-3) face à Monaco, le 12 janvier dernier. Depuis les Rouge et Bleu ont enchaîné cinq déplacements et autant de victoires de rang. "On est dans une bonne phase et c'est un plaisir de jouer au Parc après cinq matchs", sourit Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien.

Des Montpelliérains difficile à bouger

Au match aller, les Parisiens avaient réussi à inverser la tendance pour finalement s'imposer 3 buts à 1 à la Mosson. "C'est une équipe très forte, très serrée, qui joue en 5-3-2. C'est le système le plus difficile pour trouver des solutions", estime Thomas Tuchel. "On doit être attentif, jouer fluide et ne pas prendre trop de risque. Il faut qu'on soit patient", ajoute le coach parisien.

Quatre absents en défense mais avec Cavani

Paris pourra compter sur le retour de Cavani. El Matador, absent lors des deux derniers matchs du PSG en raison de son éventuel transfert, ne quitte plus la capitale, cet hiver. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a mis fin au suspens, ce vendredi, tout en affirmant que l'attaquant uruguayen "était disponible et prêt à jouer". En revanche, ce n'est pas le cas pour Silva, Marquinhos, Bernat et Dagba, les quatre défenseurs ne seront pas convoqués pour cause de blessures.