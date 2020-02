PSG : Cavani lance son opération reconquête

Paris, France

C'est un Matador conquérant qui a fait son entrée en jeu, ce samedi, pour une petite demi-heure face aux Héraultais. Les Parisiens menaient déjà 5 buts à 0, mais difficile d'imaginer que ce Cavani là ne voulait plus porter la tunique Rouge et Bleu il y a encore quelques jours. Les fans du PSG ne l'avaient plus vu sur une pelouse depuis le 12 janvier et un match nul, à domicile, face à Monaco. Entre-temps, le meilleur buteur de l'histoire du club a voulu quitter la capitale, mais sans succès.

Mobile et affamé de but, le numéro 9 a bien cru avoir marqué le sixième but de son équipe en toute fin de match. Un coup de tête au fond des filets qui sera finalement refusé pour une position de hors-jeu. Mais l'attaquant Uruguayen a fait un premier pas sur le long chemin qui l'attend pour se frayer une place dans le quatuor de fantastique. Quatre matchs le séparent du 8e de finale de Ligue des champions face à Dotrmund. Le prochain, du côté de Nantes, ce mardi, pourrait le rapprocher un peu plus de son objectif.