PSG : "ce n'est pas la crise", tempère Presnel Kimpembe après la défaite à Monaco

Faut-il s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain ? Les hommes de Christophe Galtier ont connu leur quatrième défaite de l'année 2023 ce samedi à Monaco (3-1) , au terme d'un nouveau match indigent à quatre jours de la réception du Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. De retour de blessure, Presnel Kimpembe est allé lui-même s'excuser devant les supporters parisiens. Devant la presse, il l'affirme : "ce n'est pas la crise".

"La saison est encore longue. Ce n'est pas fini même si les résultats ne sont pas ceux espérés. A nous de nous réveiller pour enchainer de bonnes prestations. On traverse une mauvaise passe. Porter le maillot du PSG est dur et lourd. Il faut prendre nos responsabilités et faire ce qu'il faut sur le terrain. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a quand même enchaîné les victoires durant six mois. Il ne faut pas mettre ça à la poubelle", a affirmé Presnel Kimpembe au micro de France Bleu Paris.

"Arrêter de parler et agir"

Pour le défenseur central, malgré la traversée d'une "période difficile", il "faut arrêter de parler et agir". "Il y a beaucoup de talent dans notre équipe. Maintenant, c'est à nous de faire les efforts. Il faut rester focus sur nous-mêmes. Il faut travailler encore. Le plus important est de rester unis et soudés malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se passe. Il faut se réveiller. Mais le plus important, ce sont les actes", poursuit l'international français.

Quant à la question d'une éventuelle "Mbappé dépendance", blessé lors de la victoire à Montpellier et absent pour le huitième de finale aller face aux Bavarois , Presnel Kimpembe ne veut pas en entendre parler : "On est un groupe, une équipe. Il n'y a pas que Kylian même si c'est un joueur majeur pour ce club. On va faire sans lui pour l'instant. On verra comment ça se passe par la suite."