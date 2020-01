PSG : "Ce n'est pas le Monopoly ici", affirme Thomas Tuchel

Paris, France

Ce n'est plus un secret depuis de plusieurs semaines. Edinson Cavani veut quitter Paris. El Matador, à seulement deux buts de la barre des 200 réalisations sous le maillot Rouge et Bleu, n'est plus le premier choix de Thomas Tuchel en attaque. L'Uruguayen se voit bien aller chercher du temps de jeu du côté de l'Atlético de Madrid, mais Leonardo, le directeur sportif du PSG lui a dit "non" pour un départ cet hiver.

Leonardo et Thomas Tuchel sur la même longueur d'onde

"Leonardo est expérimenté, il sait comment gagner des titres et il sait ce que doit faire une équipe pour être capable de gagner plusieurs titres", explique Thomas Tuchel, à la veille du match face à Saint-Étienne. "Nous avons le même avis avec Leonardo, ce n'est pas le Monopoly ici, ce sont des hommes, c'est une équipe avec un état d'esprit, chaque joueur qui rentre et chaque joueur qui sort, entraîne de l'incertitude et nous n'aimons pas ça", insiste le technicien allemand.

Du changement face à Saint-Étienne

Malgré un doublé face à Linas-Montlhéry, Edinson Cavani pourrait bien retrouver le banc du Parc des Princes, ce mercredi, pour la venue des Verts. "C'est une bonne chose pour Edi, mais on ne peut pas oublier ce qu'ont fait Kylian (Mbappé), Mauro (Icardi), Neymar et Angel (Di Maria), sur plusieurs matchs. Face à Saint-Étienne, c'est l'occasion de les voir débuter ensemble, mais nous sommes une grande équipe et nous avons besoin de tous les joueurs", a précisé Thomas Tuchel. En défense, Marquinhos pourrait faire son retour pour pallier les absences de Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe toujours à l'infirmerie.