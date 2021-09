PSG : futur centre d'entraînement à Poissy, objectif juin 2023

C'est un projet que le Paris-Saint-Germain porte à bout de bras depuis 2016. Le "training center" de Poissy, le prochain centre d'entraînement que le club finance à 100%.

Même si le club de la capitale ne veut pas trop l'avouer, le chantier du centre d'entraînement a du retard. Entre des fouilles archéologiques, la crise sanitaire et la pénurie de matières premières, le Paris-Saint-Germain a dû revoir ses plans et ses phases de travail pour ce centre qui va s'étendre sur 74 hectares.

Depuis cet été, les terrassements du terrain sont terminés. Il a fallu bouger 800.000 m3 de terre. Désormais les grues commencent à s'installer pour envisager la construction du centre d'entraînement des joueurs professionnels et du centre de formation. Nicolas Ramillon, est le Directeur immobilier du Paris Saint-Germain :

Le PSG Training Center avance à grands pas. Grâce à la mobilisation de toutes les équipes et des partenaires, nous avons su faire preuve d’agilité et gérer la crise sanitaire. Notre chantier, le deuxième plus important de la région parisienne, n’a jamais été interrompu. Nous sommes tous mobilisés pour ouvrir le bâtiment de l’équipe première dans 22 mois.