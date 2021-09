PSG : Ces "Titis" parisiens qui pourraient avoir leur chance face à Clermont

En conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino a fait état d'un groupe de 35 joueurs à sa disposition. Parmi eux, certains "Titis" du centre de formation du Paris Saint-Germain. Avec le retour tardif de plusieurs internationaux, certains jeunes pourraient jouer quelques minutes face à Clermont-Ferrand. France Bleu vous propose une présentation de ces "Titis"

Ils étaient présents à l'entraînement cette semaine

Eric Junior Dina-Ebimbe : le compétiteur

C'est certainement le plus expérimenté des "Titis" parisiens. Prêté deux fois, au Havre en Ligue 2 (25 matches, 3 buts, 1 passe décisive) puis à Dijon la saison passée en Ligue 1 (30 matches, 1 but, 1 passe décisive), le milieu de terrain de 20 ans a convaincu Mauricio Pochettino cette saison. Titulaire lors du Trophée des Champions et lors de la 2ème journée face à Strasbourg, le natif de Stains fait même partie des joueurs retenus pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Anthony Vivien est président de l'Association "Les Titis du PSG", il nous présente Eric Junior Dina Ebimbe :

C'est tout sauf une surprise, ce qui a été fait avec lui est l'exemple à suivre durant les 10 prochaines années. Il a eu la chance de jouer dans la dernière année de l'équipe réserve du PSG avant sa disparition. Cela lui a permis de se montrer et de partir au Havre en Ligue 2. Il est devenu un pilier de l'équipe, comme à Dijon où il a confirmé la saison passée. Dina s'est donné à 200% l'été dernier quand les Sud-Américains disputaient la Copa América. Son évolution est parfaite, c'est ce qu'il faudrait pour chaque membre du centre de formation. C'est un joueur box-to-box, on a l'impression qu'il a 3 poumons, il ne s'avoue jamais vaincu.

El Chadaille Bitshiabu : la tour de contrôle

Née à Villeneuve-Saint-Georges, le défenseur central gaucher de 16 ans et 1m96 est une des plus belles promesses du centre de formation parisien. Surclassé de plusieurs catégories, l'ancien joueur de Saint-Denis et Boulogne-Billancourt est apparu à trois reprises dans le groupe de Pochettino cette saison. Sa chance, c'est que Presnel Kimpembe a disputé toutes les rencontres des Bleus tout comme Thilo Kehrer avec l'Allemagne, Sergio Ramos est toujours absent, et Abdou Diallo pourrait débuter comme latéral gauche (Pochettino a annoncé que Nuno Mendes ne débuterait pas) il pourrait disputer ses premières minutes chez les professionnels.

C'est un crack. C'est un couteau-suisse, il est grand, habile des deux pieds. C'est le digne descendant de Presnel Kimpembe en un peu plus costaud. Il doit encore gagner en vitesse. Mais c'est un phénomène, dans la lignée des Dan-Axel Zagadou, Mamadou Sakho, j'espère qu'il va rester au club. Il n'a que 16 ans, El Chadaille doit maîtriser ce qui lui arrive, il est à peine adolescent. Qu'il prenne le temps de progresser en U19, de sortir de sa timidité avec les grands et écouter les conseils des centraux professionnels comme Presnel, Marquinhos et Ramos pour progresser.

Sekou Yansané : en pleine explosion

Arrivé en provenance de Dijon en janvier 2021, l'attaquant de pointe née en 2003 est un "Titi" d'adoption. Il s'est très vite acclimaté à son nouvel environnement parisien et cartonne en ce début de saison chez les U19.

Il a un profil à la Nwankwo Kanu. Grand, mince, mais très habile malgré ça. Un vrai renard des surfaces, un pur numéro 9, appui-remise, c'est une gâchette, il est très adroit. 6 buts en 4 matches de préparation et déjà 5 buts en 3 matches de championnat chez les U19. Il est très technique pour son grand gabarit, il n'est pas dans la puissance comme Ibrahimovic ou Haland. C'est rare de voir des joueurs fins en attaque. Sekou est heureux d'être sur le terrain, il a le sourire et profite de chaque instants, il participe au jeu, ce n'est pas un égoïste. Il doit encore parfaire son travail défensif mais c'est un des hommes forts du début des saisons des U19.

Alexandre Fressange : en manque de compétition

Originaire de Trappes, l'attaquant de 20 ans n'a pas eu la même chance qu'Eric Junior Dina-Ebimbe. Il n'a pas pu profiter de temps de jeu avec l'équipe réserve. La disparition de l'équipe B du PSG et la pandémie l'ont éloigné de la compétition depuis plus d'un an. Il peut postuler à une place de joker en Youth League mais les occasions sont rares pour que l'attaquant des U23 camerounais de se montrer avec les pros.

Sa progression a été stoppé. Ils sont plusieurs à avoir été mis de côté, ils sont trop vieux pour les U19. Il aurait mieux fait de partir, il aurait eu des contacts avec Norwich à l'époque, parfois c'est peut-être mieux de partir pour jouer dans des clubs de moindre mesure. Alexandre est dans une situation difficile, pour ces "Titis" du club c'est pas évident de tout plaquer, ils aiment le club.

Ils pourraient faire leur apparition dans le groupe

Edouard Michut : l'exemplarité

De retour de blessure, le milieu offensif de 18 ans fait partie des prétendants même s'il ne s'est pas entraîné avec les pros vendredi. Apparu à trois reprises dans le groupe de Pochettino cette saison, il pourrait également être mis à la disposition des U19 qui jouent à Lens en championnat puis en Youth League la semaine prochaine.

C'est un enfant du club, Edouard a un jeu qui est beau, technique, séduisant, ça rappelle le jeu d'Andres Iniesta. Très fort dans les petits espaces et sur coup de pied arrêtés, il fait la paire avec Xavi Simons. Il a pris en volume, gagné en vitesse. Son mois d'août a été très bon. Son profil peut parfaitement s'intégrer dans le groupe professionnel. Je ne serais pas surpris qu'il réalise une grande carrière. C'est le type de joueur que tous les clubs veulent avoir.

Xavi Simons : la rage de vaincre

Renvoyé cette semaine de la sélection néerlandaise des U19 pour violation du protocole sanitaire, l'ancien pensionnaire de la Masia pourrait tout de même apparaître dans le groupe de Mauricio Pochettino. Avec une seule apparition en Ligue 1 l'an dernier, Simmons était cette saison dans le groupe lors du trophée des Champions. Le milieu de terrain fait partie des cadres de l'équipe U19.

C'est déjà un produit marketing pour son jeune âge, il faut avoir les épaules solides, Xavi est très regardé alors qu'il n'a rien prouvé chez les pros. Par contre c'est un joueur très fort, il a une grand potentiel. Il est plus puissant qu'Edouard Michut, un peu plus fou dans son jeu. Parfois, il se disperse, mais il est percutant, tire très bien les coups de pied arrêtés. C'est un leader, respecté de tous, il apprend le Français pour s'intégrer. Le staff ne lui fait aucun reproche, il a même déjà été capitaine chez les jeunes. Il emmène son équipe vers la victoire, la défaite l'insupporte.

Il ne sera pas présent dans le groupe face à Clermont

Ismaël Gharbi : la promesse

Touché à la cuisse avec les U18 lors de la trêve internationale, le milieu meneur de jeu ou ailier avec les U19 de Zoumana Camara va manquer une belle opportunité ce week-end. Avec la cascade d'absences sur les postes offensifs, il pouvait prétendre à une place dans le groupe voire sur le terrain. Entrée en jeu lors du Trophée des Champions, le Parisien de naissance est un joyau du centre de formation.

Pied gauche, petit gabarit, il possède des similitudes avec Lionel Messi. C'est un amoureux du beau jeu. Il a déjà eu des responsabilités en étant capitaine des U17. Il est plus efficace derrière l'attaquant à mon humble avis. Il va falloir qu'il gagne en impact physique. Ismaël pourrait en étonner plus d'un, il y a aussi du Verratti en lui quand il garde la balle. Il fait partie des joueurs qui méritent du temps de jeu cette saison.

Quels "Titis" parisiens seront sur la feuille de match face à Clermont samedi ?