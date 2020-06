PSG : "Cette formule de la Ligue des champions sera passionnante" estime le président du club

L'UEFA a réussi à sauver sa Ligue des champions, suspendue en raison du coronavirus, en dévoilant, ce mercredi, un format inédit concentré à Lisbonne cet été. Le PSG disputera donc son quart de finale sur un seul match, entre le 12 et le 15 août. Les adversaires potentiels des Parisiens ne sont pas tous connus puisqu'il reste quatre huitièmes de finale à jouer.

Une bonne nouvelle pour le président du PSG

Ce "tournoi" portugais s'étalera donc entre le 12 et le 23 août avec une finale au stade de la Luz. "Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de rappeler à quel point la Ligue des champions était importante pour l'économie des clubs et des diffuseurs, mais avant tout pour les supporters, qui adorent cette compétition", a déclaré Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, dans la foulée des annonces de l'instance européenne.

"Cette formule inédite sera passionnante et riche en émotions. Nos joueurs et le staff, qui reprennent l'entraînement lundi prochain, vont tout mettre en oeuvre, avec le talent et le professionnalisme qu'on leur connaît, pour être prêts début août à relever le défi européen qui les attend", précise le patron Rouge et Bleu.