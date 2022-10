PSG : chasser les doutes contre Benfica

Deux matches nuls d'affilée, de la nervosité à Reims et un message Instagram polémique de Kylian Mbappé plus tard, le Paris Saint-Germain est sous tension ces derniers jours alors on a essayé de détendre l'atmosphère en lui demandant si les deux matches à venir – Benfica et l’Olympique de Marseille en Ligue 1, dimanche - , était un match pivot, le coach parisien Christophe Galtier a esquissé un sourire.

Les mots pour soigner les maux de Mbappé

Paris devra composer sans Lionel Messi, blessé au mollet et forfait . Et remobiliser le "pivot" Kylian Mbappé, le coach parisien s'est affairé à rassurer son attaquant star. "Il est sûrement beaucoup plus cadenassé devant chez nous, vu les profils que nous avons à disposition", avait de son côté reconnu Christophe Galtier le 29 septembre, précisant cependant dans la foulée: "Je ne pense pas qu'il ait moins de liberté", histoire d'éteindre vite l'incendie.

Le technicien parisien a indiqué lundi qu'il avait "parlé longuement" avec Mbappé à ce sujet. "Je cherche à le rassurer. Je suis sensible à ses remarques et à sa réflexion__, c'est un joueur très important pour l'équipe. C'est vrai que quelques fois il se retrouve dans l'axe avec la sensation d'être un pivot. Mais il est très intelligent, capable d'analyser son positionnement, et d'adapter ses déplacements en fonction d'une animation", a-t-il poursuivi.

Neutralisé par une équipe de Lisbonne valeureuse la semaine dernière, le PSG Doit chasser le doute, cela passera obligatoirement par une victoire ce soir au Parc des Princes.

