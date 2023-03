PSG : Christophe Galtier demande de ne pas "minimiser" le titre de champion de France

Deux jours après le énième naufrage du club en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Christophe Galtier s'est présenté offensif à la veille du match de championnat face à Brest.

L'entraineur du Paris SG a affirmé vendredi qu'il ne fallait pas "minimiser" le titre de champion de France, à la veille du déplacement du PSG à Brest samedi pour la 27e journée de Ligue 1 et après l'élimination en Ligue des Champions.

Interrogé sur une éventuelle démobilisation de ses joueurs pour la fin de la saison, le coach parisien a affirmé que oui, "il y a toujours un risque".

"Si le PSG remporte ce titre-là, ce sera le onzième titre, cela n'a jamais été fait dans ce championnat, il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France", a-t-il poursuivi vendredi en conférence de presse. "Certes, nous avons huit points d'avance. Mais il faudra se battre jusqu'au bout. Notre effectif est très touché, mais c'est un objectif important".

Après l'élimination mercredi par le Bayern, "il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception".

"Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat", a insisté l'entraineur parisien.

Personnellement, Galtier a expliqué avoir déjà "évacué" la déception : "J'ai été très touché, mais dès hier après-midi nous avons commencé à travailler sur le match contre Brest".

Marqunihos forfait 10 jours minimum

Pour cette rencontre, les Parisiens emmenés par Mbappé devront faire sans leur capitaine Marquinhos : victime d'une lésion d'insertion des muscles abdominaux, il sera absent au moins dix jours. Nordi Mukiele sera également absent samedi à Brest car il reste en soins pour une douleur aux ischios jambiers. Tout comme Achraf Hakimi, qui reprendra l'entraînement la semaine prochaine à la suite de douleurs musculaires, selon un point médical.

Brest - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon dès 21h.