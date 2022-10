PSG : Christophe Galtier fatigué des questions extra-sportives

Plus de football, moins de polémiques. Christophe Galtier en avait gros sur le cœur vendredi, au Camp des Loges, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, à deux jours de la réception de l'Olympique de Marseille, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Velléités de départ de Kylian Mbappé , affaire de l'armée numérique révélée par Mediapart , il n'y a pas eu une seule journée cette semaine sans qu'une polémique éclate autour du PSG. Premier interlocuteur des journalistes? Christophe Galtier. Et lorsqu'on lui a demandé son ressenti sur cette séquence extra-sportive, le coach parisien a répondu calmement, mais avec fermeté.

Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler une minute trente de football sur dix minutes de conférence, on n'est que sur l'extra-sportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous dites le contraire de ce que je dis.

Christophe Galtier ne s'est pas étendu sur le cas Kylian Mbappé, ni sur les autres sujets polémiques d'ailleurs, admettant qu'il "faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela", ajoutant: "C'est très particulier en ce moment mais c'est agaçant car on ne parle pas beaucoup de football. Je n'ai pas de pression par rapport à ça. Je fais surtout attention à ce que ça peut engendrer sur le groupe. Une fois que je vois que ça les touche pas je suis rassuré."Discussion qui s'est d'ailleurs poursuivi de manière informelle à l'issue du point presse.

Messi a recouru avec le groupe, changement tactique en vue?

Et le football, dans tout ça? le coach du PSG a confirmé que Lionel Messi a effectué l'intégralité de la séance collective et postule "à l'instant T", pour le match de l'Olympique de Marseille et qu'une réflexion avait lieu sur un possible changement de schéma tactique, avec les absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe (convalscents) ou Sergio Ramos (suspendu trois matches après son rouge à Reims.)

"C'est un putain de sommet, tout le monde attend ce match", a-t-il conclu. Que le football reprenne sa place, dans une semaine bien mouvementée pour le PSG.