PSG : Christophe Galtier "profondément choqué" par les accusations de racisme, le club lui apporte son soutien

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s'est dit "profondément choqué" par les accusations de racisme dont il fait l'objet. L'entraîneur du PSG s'est dit "heurté au plus profond de (son) humanité" et affirme qu'il attaquera en justice tous ceux qui porteront atteinte à son honneur.

ⓘ Publicité

"Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité", a réagi le coach. Reconnaissant avoir vécu ces derniers jours difficilement, Christophe Galtier a tenu à rappeler qu'il était "un enfant des HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quels que soient son origine, sa couleur, sa religion".

"Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte", a ajouté l'entraîneur du PSG.

Alors que Paris affronte samedi Lens lors d'un match très important pour le classement de Ligue 1, Christophe Galtier a indiqué s'être réfugié dans le travail avec ses joueurs et son staff. En préambule de la conférence de presse de Christophe Galtier, l'attaché de presse du PSG a tenu à faire savoir le soutien du club apporté à son entraîneur après "les menaces nombreuses et inacceptables" dont il fait l'objet.

Enquête préliminaire ouverte

L'entraîneur du PSG est suspecté d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était à la tête de l'OGC Nice. Des perquisitions sont en cours ce vendredi matin au siège de l'OGC Nice, a indiqué sur Twitter Xavier Bonhomme , le procureur de Nice ce vendredi. Le magistrat indique également qu' une enquête préliminaire est ouverte , confiée à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion

L'entraîneur du PSG est placé sous protection après avoir reçu des milliers de menaces de mort.

Christophe Galtier va déposer trois plaintes

Faisant l'objet de menaces, Christophe Galter, qui "conteste avec la plus grande fermeté" les accusations de racisme, va déposer trois plaintes : la première plainte sera déposée pour diffamation à l'encontre de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif du Gym [le club de Nice] et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. Une deuxième plainte sera déposée contre les trois hommes pour mise en danger d'autrui. Enfin, une troisième plainte contre X sera déposée pour harcèlement et menaces de mort.