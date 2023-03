PSG : Christophe Galtier se sent toujours "légitime" et "prépare la saison prochaine"

Christophe Galtier a eu le temps de se reposer, de recharger les batteries avant de se lancer avec son équipe dans le sprint final de Ligue 1. Son PSG possède sept points d'avance sur l'OM avant de débuter la journée de championnat.

Avant cette rencontre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré se sentir toujours "légitime" au poste d'entraîneur du PSG malgré les 7 défaites cette saison toutes compétitions et les deux éliminations en Coupe de France et Ligue des Champions. "Oui, je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris SG", a assuré le technicien, qui a été critiqué après les éliminations en Coupe de France contre Marseille et en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

En conférence de presse le technicien a même expliqué qu'il "prépare la saison prochaine avec notre président et (le conseiller football) Luis Campos, il y a des questions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif", a ajouté Galtier, à qui il reste encore un an de contrat.

"Mais mon quotidien ce sont les dix matches et la détermination d'aller chercher ce titre de champion de France", a-t-il ajouté avant la rencontre de la 29e journée contre Lyon, dimanche (20h45) au Parc des Princes.

Également interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat en juin, Christophe Galtier a rappelé que "ça discute entre les deux parties, le club et Léo", mais "quant à savoir ce qui va se décider, cela reste très confidentiel".

Avec AFP