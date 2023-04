PSG Club Tour : "C'est incroyable de jouer face à des pros", le bel après-midi des enfants du FC SAM (95)

En ce jeudi après-midi de vacances, le complexe Sportif Albert Schweitzer de Soisy-sous-Montmorency est en pleine effervescence. Des gamins font du vélo, d'autres courent sur la piste d'athlétisme et sur le terrain synthétique une cinquantaine de filles et de garçons t-shirt du PSG sur le dos participent à des ateliers du Club Tour. L'idée de cette tournée est simple : faire profiter les enfants des conseils d'entraîneurs et éducateurs du PSG. Du haut de ses 10 ans Kevin est heureux. "On s'entraîne comme les pros. J'attendais ça depuis longtemps. Il y a plus d'intensité dans les exercices qu'on nous demande avec le PSG qu'avec notre équipe habituellement."

"Des étoiles dans les yeux"

Tous les enfants sélectionnés font partis du FC SAM, club qui réunit les communes de Soisy-Andilly-Margency dans le Val-d'Oise et qui compte 810 licenciés. C'est Michel Capkan, le président, qui a eu l'idée d'inscrire son club au Club Tour du PSG et il ne regrette pas "je suis vraiment heureux de cette journée. Les gamins, les parents et moi-même on a des étoiles dans les yeux. Le but est de récompenser les enfants et je crois qu'ils en profitent bien. Maintenant, on a un problème (sourire), on a placé la barre sacrément haute ! Il va falloir être imaginatif pour les saisons prochaines pour faire plaisir à nos jeunes."

Pendant plus de deux heures, les enfants ont participé à cinq ateliers avec éducateurs et entraîneurs qui ont glissé un maximum de conseils à des enfants qui ont eux le droit à une grosse surprise.

Petit match avec des joueurs professionnels

Dans cet après-midi magique pour les enfants, le PSG a décidé de pimenter la session avec la venue de quatre joueurs et joueuses professionnels. Premières arrivées à Soisy, Laurina Fazer et Lieke Martens, les footballeuses parisiennes se retrouvent très vite entourées par les enfants qui ont le droit à un petit atelier questions-réponses : "Tu fais quoi après un match ?", "tu as gagné la Ligue des champions ?", "tu as un petit copain ?", "tu es internationale ?", "tu t'entraînes beaucoup". Il y a des rires, des sourires et ensuite, le ballon reprend le dessus. Chacune des joueuses passent par les ateliers, Laurina Fazer se retrouve à enchaîner les passes avec des enfants, à la grande satisfaction de l'internationale française qui "prend du plaisir à passer ce moment" avec eux.

Une trentaine de minutes après l'arrivée des joueuses, ce sont Timothée Pembélé et Hugo Ekitike qui débarquent à Soisy. Très rapidement, les deux joueurs se retrouvent ballon au pied à faire un petit match contre les enfants. Des jeunes "choqués" – comme le témoigne Julie – de se retrouver à faire un petit foot avec des pros du PSG. "C'est incroyable de jouer contre eux ! On est à Soisy pas au Real Madrid, ni à Marseille, on est à Soisy et on fait un foot avec des pros", ajoute Esteban. Dans ce match endiablé, les deux Parisiens se chambrent et jouent la mauvaise foi pour le score pendant que Medhi admire "qu'est ce qu'il dribble bien, ça va vite".

Chez les joueurs, le moment est détente et apprécié. Hugo Ekitike l'attaquant parisien aurait bien aimé avoir ce genre de moment quand il était jeune et qu'il jouait dans un club en banlieue de Reims. "Franchement, ça aurait été incroyable mais je n'ai pas eu cette chance. Après je me revois étant jeune dans les yeux de ces petits. J'espère qu'on va leur laisser un bon souvenir", confie-t-il à France Bleu Paris.

Après les petits matchs, les joueuses et joueurs ont terminé cet après-midi par une séance photos/autographes. "Franchement, c'était bien cool", se réjouit Juliette qui, comme les autres enfants, se rappellera longtemps de cette après-midi.

Le PSG organise ce Club Tour pour remercier les clubs de la région pour la formation des jeunes. Les prochains clubs visités sont Noisy-le-Sec, Joinville-le-Pont ou encore la Salesienne dans le 17e à Paris.