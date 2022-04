PSG : tour d'horizon des joueurs avec qui le club négocie pour prolonger l'aventure

Au PSG, il n'y a pas que Kylian Mbappé qui est en fin de contrat en juin 2022 et à qui le club propose un contrat. France Bleu Paris fait un petit tour d'horizon des joueurs avec qui le PSG négocie pour prolonger l'aventure.

C'est peu de le dire mais un mois quasiment après l'élimination en Ligue des Champions, le PSG digère toujours aussi lentement sa déconvenue face au Real Madrid. D'ailleurs, pour l'instant rien ne bouge ou presque en surface au club, les dirigeants se montrent très discrets. La consigne est d'ailleurs la suivante : tant que le dixième titre de Champion de France n'est pas sportivement bouclé, rien ne va bouger. Décryptage, le PSG a 13 points d'avance sur son dauphin en championnat, il lui reste huit matchs à jouer, si il remporte ses trois prochains matchs de Ligue 1 (Clermont-Ferrand, Marseille et Angers), le PSG sera sacré Champion de France et il sera temps ensuite d'annoncer les premières prolongations de contrat et surement aussi signifier à certains joueurs qu'il va falloir trouver un autre club.

Mbappé au centre du jeu mais pas que...

Bien évidement tout le PSG est suspendu à la décision de Kylian Mbappé de prolonger ou non. Le joueur, en fin de contrat le 30 juin prochain, a laissé entendre qu'il n'a toujours pas pris sa décision en évoquant de "nouveaux éléments". Pour le PSG, comme l'a révélé France Bleu Paris, cette prolongation de Mbappé n'a plus rien d'utopique. D'ailleurs la sortie médiatique de dimanche n'a pas surpris les dirigeants du club qui gardent depuis des mois (et malgré la situation d'urgence) un vrai espoir pour cette signature de l'homme qui est actuellement "le meilleur joueur du monde".

Dans les autres dossiers des joueurs en fin de contrat, il y a Angel Di Maria, le meilleur passeur de l'histoire du PSG. L'argentin, fidèle lieutenant de Lionel Messi, a selon nos informations très peu, voire aucune chance de prolonger avec Paris. D'ailleurs, le journal italien, la Gazzetta dello Sport croit savoir que la Juventus Turin prépare une offre pour attirer l'international argentin qui est au PSG depuis août 2015.

Chez les jeunes, le PSG continue de négocier avec le néerlandais Xavi Simons et le jeune espoir Ismaël Gharbi pour prolonger le contrat de ces deux "titis" qui sont eux aussi en fin de contrat en juin 2022.

Presnel, Marco et "Marqui" prolongations à venir ?

On le sait depuis plusieurs mois, le PSG veut prolonger l'aventure avec Marquinhos et Marco Verratti. Mais le club a aussi fait comprendre il y a quelques semaines à Presnel Kimpembe qu'il souhaitait aussi le prolonger. Les trois joueurs, âgés de 27 (Marquinhos), 29 (Verratti) et 26 ans (Kimpembe) sont tous en fin de contrat en juin 2024. Les dossiers pourraient donc bouger après le titre de Champion de France, mais en tout cas le PSG veut vraiment prolonger "ces enfants du club" comme l'a souligné un dirigeant à France Bleu Paris.

En contrat jusqu'à quand ?

On vous propose un petit récapitulatif des durées de contrats :

* Juin 2022 : Mbappé, Simons, Di Maria, Letellier, Gharbi

* Juin 2023 : Messi, Paredes, Gueye, Kerher, Ramos, Dina Ebimbe, Areola (prêt/ West Ham), Rafinha (prêt/ Real Sociedad), Innoncent, Bitumazala, Ahamada, Touré et Franchi

* Juin 2024 : Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Icardi, Wijnaldum, Kurzawa, Bitshiabu, Dagba, Navas, Herrera, Diallo, Draxler, Pembele (prêt/ Bordeaux), Sarabia (Prêt/ Sporting Lisbonne) et Kalimuendo (Prêt/ RC Lens)

* Juin 2025 : Danilo, Michut, Bernat, Neymar, Bulka (Prêt/ Nice) et Nagera (prêt/ Avranches)

* Juin 2026 : Donnarumma, Hakimi

* joueur prêté au PSG avec option d'achat : Nuno Mendes (Sporting Portugal) / 40 millions d'euros