PSG : Dagba prolongé et prêté dans la foulée à Strasbourg

Le défenseur latéral droit du Paris Saint-Germain Colin Dagba, en fin de contrat en juin 2023, a prolongé son bail jusqu'en 2025, et a été prêté toute la saison au Racing Club de Strasbourg. Le gardien de but Alexandre Letellier a également resigné, pour deux saisons en plus.

Les deux prolongent, mais il y en a un qui part, provisoirement du moins. Le défenseur latéral droit du PSG Colin Dagba, post-formé au club, après un passage à Boulogne-sur-Mer, a signé jusqu'en 2025 avec le champion de France en titre, puis a été prêté dans la foulée à Strasbourg, indique le club via communiqué.

Un bol d'air frais en vue pour Dagba qui n'aura disputé, en tout et pour tout, que 6 matches avec le PSG la saison passée. Une saison minée par les blessures et l'arrivée d'Hachraf Hakimi dans le couloir droit. Il sera sous les ordres de Julien Stéphan en Alsace.

Letellier, troisième gardien et prolongé

Alexandre Letellier arrivait en fin de contrat, il a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires mais devrait avoir un temps de jeu similaire à celui de Dagba. Numéro 3 derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Letellier a confié au site du club sa joie de poursuivre l'aventure dans la capitale. "Je ressens de la fierté. C'est vrai que déjà c'est la deuxième fois que je prolonge, ce qui fera un contrat de 4 ans au total dans ce club. Et ce n’est un secret pour personne, on connait l'amour et l'attachement que j'ai pour Paris. C'est donc une énorme une fierté de prolonger ici."