Paris, France

Vu son visage à la sortie du GroupamaStadium dimanche soir, le regard noir, la mâchoire crispée, on pouvait se douter que Dani Alves n'avait pas du tout apprécié son expulsion face à Lyon.

Sa réaction beaucoup trop vive après un carton jaune, lui a valu un rouge de la part de Clément Turpin. Une sanction qui a laissé le PSG à 10 pendant les trente dernières minutes de jeu de ce choc qui a vu les Lyonnais marquer et gagner dans les derniers instants. Sur les réseaux sociaux, Dani Alves a réagit à sa façon ce lundi sur son compte Instagram.

"Les décisions ont déjà été prises, la bataille a déjà été perdue, mais je pense toujours que vous avez été équivoques avec votre décision. Depuis quand on ne peut reconnaître que nous sommes en désaccord, que je vous manque de respect ? S’ils veulent me rejeter la faute, ils peuvent, c’est gratuit et une autre chose, j’ai des larges côtes et une paire bien placée qui me tient toujours debout !"

Pas sûr que cette réaction ne plaise vraiment à la ligue de football professionnel.