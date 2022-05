PSG - Dernière ligne droite pour Kylian Mbappé, le maitre des horloges

C'est la dernière de la saison pour le Paris Saint Germain : 38e et dernière journée de Ligue 1 ce samedi 21 mai face à Metz. Un homme sera au cœur de l'attention des 47.000 spectateurs : le maitre des horloges, Kylian Mbappé. D'abord sportivement, parce qu'il va tenter d'être le premier joueur à décrocher les titres de meilleur buteur et de meilleur passeur. Mais aussi parce qu'il devrait annoncer ce week-end sa décision de continuer au PSG, ou non.

"Toutes les négociations sont terminées [...] On a un accord avec Madrid et Paris. Maintenant c'est à Kylian de choisir", a déclaré la mère de Kylian Mbappé à un média égyptien ce jeudi 19 mai. D'un côté, à Madrid, les médias et fans sont en feu et sentent le vent tourner. De l'autre, à Paris, les fans qui espèrent une décision en faveur du club parisien alors qu'ils n'avaient presque plus aucun espoir de le garder il y a quelques semaines.

Reste à savoir quand est-ce que le "Kid de Bondy" fera son annonce. Avant le match contre le FC Metz, après la rencontre au Parc des Princes, ou dimanche ? Une chose est certaine : Kylian Mbappé est le nouveau maître des horloges du football mondial.