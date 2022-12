PSG : des buts, une prolongation et des déceptions, la folle année de Kylian Mbappé

Il y a d'abord les chiffres, irréels. Kylian Mbappé a vécu son année la plus accomplie d'un point de vue statistique, que ce soit avec le PSG ou sous le maillot bleu.

Sur les 55 matches disputés toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé aura été décisif à 75 reprises. Avec le club de la capitale, le numéro 7 a inscrit la bagatelle de 42 buts, auxquels il faut ajouter 20 passes décisives. Meilleur réalisateur et passeur de la Ligue 1 - du jamais vu dans l'histoire du championnat de France - le Kid de Bondy aussi excellé en équipe de France. Il a marqué 13 buts - 8 rien qu'à la Coupe du monde - et délivré 3 passes décisives pour ses coéquipiers.

Une prolongation au bout du suspense...

L'année civile aura aussi vu le dénouement d'un des feuilletons les plus crispants pour les supporters parisiens avec la prolongation, jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé. Jusqu'à la dernière minute, le Bondynois a hésité puis il s'est finalement laissé convaincre par le projet parisien .

"Il y a pas mal de paramètres qui sont rentrés en compte. Le côté sportif. Le club est venu avec un projet et une réelle intention de restructurer tout le club pour vraiment revenir vers les sommets. On avait fait finale, demi-finale, on est retombés en 8e", avait-il déclaré à l'époque. "Et puis il y a la France. Je connais mon importance dans le pays, on me l'a rappelée. Quand tu es une figure nationale tu as des droits mais tu as aussi des devoirs… quitter la France comme ça, gratuitement, même si j'avais rendu des bons et loyaux services cette année, je pense que ce n'était pas le moment adéquat pour partir."

Avec les arrivées conjointes de Luis Campos en tant que directeur du football et de Christophe Galtier au poste d'entraîneur, Mbappé a démarré la saison pied au plancher, dans le sillage d'une MNM - Messi, Neymar et Mbappé - qui se trouvent enfin sur le terrain cette saison.

...et des désillusions sportives

Ce qui n'a pas été le cas lors de l'exercice précédent, Le numéro 7 a tenu à bout de bras le PSG, mais il n'a pu empêcher les désillusions sportives. A commencer par la Ligue des champions, avec une élimination dès le 8e de finale contre le Real Madrid , malgré deux buts inscrits contre le futur vainqueur de la compétition.

A cette déception s'ajoute donc la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (3-3, 4 tab 2 ). Mais Kylian Mbappé aura marqué le Mondial au Qatar d'une pierre blanche : huit buts, un triplé en finale - une première depuis 1966 - et le trophée de meilleur réalisateur du tournoi. Un maigre lot de consolation pour celui qui rêvait de soulever une deuxième Coupe du monde.

Celui qui fête ce mardi ses 24 ans a encore tout l'avenir devant lui. Il pourrait déjà très rapidement devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, il ne compte plus que dix buts de retard sur l'Uruguayen Edinson Cavani. Pas sûr que ce record suffise à l'insatiable KM7...