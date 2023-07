PSG : des clubs saoudiens sur Marquinhos, qui veut rester à Paris

Marquinhos, entouré de l'entraîneur parisien Luis Enrique (à gauche) et de son nouveau coéquipier Lucas Hernandez (à droite).

Décidément, les joueurs du Paris Saint-Germain ont la côte en Arabie Saoudite. Après Kylian Mbappé et une offre de 300 millions d'euros émise par Al-Hilal , Marco Verratti et un intérêt du même club - no comment dans son entourage pour le moment, l'offre de 30 millions jugée bien trop basse par le club -, c'est au tour de Marquinhos d'être courtisé.

Marquinhos, qui vient de prolonger veut rester à Paris

Selon nos confrères de L'Equipe , plusieurs écuries saoudiennes seraient intéressées par le capitaine parisien, mais le club ne veut pas se séparer du défenseur central, qui a prolongé son bail en mai dernier, jusqu'en juin 2028 . Du côté de son entourage, on indique à France Bleu Paris les mêmes arguments, à savoir qu'il se sent très bien à Paris, en témoigne son nouvel engagement avec le club de la capitale pour cinq saisons supplémentaires. "Marqui" a pris part aux deux matches amicaux au Japon contre Al-Nassr (0-0) et face au Cerezo Osaka (2-3).

Pour l'heure, le Paris Saint-Germain a enregistré les départs définitifs de Mauro Icardi, d'El Chadaille Bitshiabu et d'Eric Junior Dina Ebimbe. Le Néerlandais Xavi Simons a pour sa part été prêté une saison, sans option d'achat, à Leipzig.