PSG : Des forfaits avant d'affronter Lille en Ligue 1

Le Paris-Saint-Germain va se déplacer à Lille (20h45) dimanche pour la 23e journée de Ligue 1 sans quatre joueurs minimum. Parmi eux, Neymar et Wijnaldum qui ne sont toujours pas prêt pour jouer un match.

Dimanche le PSG va se présenter face à Lille sans Neymar, Ramos, Icardi et Wijnaldum. Un doute subsiste sur la présence de Keylor Navas qui est rentré de sélection fatigué.

Douleur au pied gauche pour Icardi

Dans son point médical, le PSG a fait un état des lieux des quatre absents parisiens pour ce week-end. Pour commencer, Neymar n'est plus très loin d'une reprise. Le club indique que le Brésilien "a bénéficié d’un complément thérapeutique aujourd’hui, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe."

Autre joueur qui ne semble plus très loin d'un retour aux entraînements collectifs, Georginio Wijnaldum qui après "une reprise individuelle sur le terrain" devrait "rejoindre le groupe la semaine prochaine". après validation du département médical et performance.

Toujours empêtré dans ses affaires personnelles et auteur de prestations en match très très moyenne, Mauro Icardi s'est blessé au pied gauche. Le PSG indique "point sera fait en début de semaine".

Enfin Sergio Ramos lui est toujours et encore englué avec ses problèmes de mollet. L'espagnol a travaillé cette semaine en salle et il devrait "reprendre la course en milieu de semaine prochaine."