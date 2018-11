Blessures au PSG : nouvelles rassurantes pour Mbappé, un peu moins pour Neymar

Ce mercredi après-midi, le PSG a donné des nouvelles de ses deux stars. Neymar et Mbappé sont sortis sur blessures hier à l'occasion de matchs amicaux avec leur sélection. Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour le Français, moins du côté du Brésilien.

Paris

Depuis hier soir, les supporters du PSG retiennent leurs souffles. À huit jours du choc décisif en Ligue des champions face à Liverpool, Neymar et Mbappé sont sortis sur blessure mardi soir à l'occasion des matchs amicaux Brésil / Cameroun (1-0) et France / Uruguay (1-0). Revenues à Paris ce mercredi, les deux stars du PSG ont passé des examens à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Les résultats connus, le PSG a ensuite communiqué les diagnostics.

Kylian Mbappé souffre d'une contusion à l'épaule droite, ce qui ne devrait pas l'empêcher de participer au match de Liverpool le 28 novembre prochain. En revanche, même si le PSG reste très laconique, Neymar a une élongation des adducteurs droits. Et même si sur son compte Instagram, le Brésilien estime : "je ne pense pas que ce soit grave", une course contre la montre va quand même se lancer pour le rétablir quand on sait que pour ce genre de blessure il faut un maximum de repos.

Le PSG annonce que les deux joueurs vont observer 48 heures de soins "afin de juger l'évolution clinique".