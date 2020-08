PSG - Deux joueurs suspectés d’infection au Covid-19

Ce lundi soir, le PSG a annoncé via un communiqué que deux de ses joueurs sont suspectés d’infection au Covid-19. Les joueurs vont bien, ils ont passé un test et attendent les résultats.

Paredes et Di Maria, comme de nombreux coéquipiers, sont partis en famille à Ibiza (Esp)

Les vacances vont peut-être coûter cher au PSG. Deux joueurs, actuellement à Ibiza, ont fait part de leurs inquiétudes. Ils présentent tous les deux des symptômes liés à une infection au coronavirus. Ils ont passé les tests et attendent les résultats. Le PSG indique que leur état de santé est "rassurant". Les deux joueurs sont rentrés à Paris et ont été mis en quatorzaine. Ilsvont donc sûrement manquer les rencontres face à Lens (le 10/09) et Marseille (le 13/09).