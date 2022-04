PSG : deux salles, deux ambiances pour un dixième titre historique

Cette saison n'est décidément pas comme les autres au Paris Saint-Germain. Grâce à son match nul contre Lens, avec un but magistral de Lionel Messi, le PSG a décroché le dixième titre de champion de France de son histoire. Egalant au passage l'AS Saint-Etienne.

Ambiance morne au Parc, fumigènes, chants et feu d'artifice sur le parvis

Mais dès la 75e minute, comme annoncé un peu plus tôt dans la semaine, le Collectif ultra Paris a quitté le virage Auteuil pour célébrer, sans les joueurs ce nouveau sacre sur la scène nationale. "C'est un choix, pour marquer le coup, leur montrer qu'ils n'ont pas été à la hauteur du club", rappelle Stéphane à France Bleu Paris. "Nous dans les tribunes, on a été là du début à la fin, ils ne nous l'ont pas rendu. Nous, on reste là, c'est l'institution, c'est le PSG, et le PSG, ce n'est pas Messi, ce n'est pas Neymar ou Pochettino", ajoute Oualed.

Une fracture visible aussi à l'intérieur du stade puisque les joueurs, réunis dans le rond central, ont salué très brièvement les spectateurs avant d'aller fêter le titre dans le vestiaire.

Le coup de gueule de Mbappé, l'apaisement de Leonardo

L'attitude des ultras n'a pas plu à l'attaquant Kylian Mbappé, seul joueur passé en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Ce sont (les ultras, ndlr) une minorité. Je pense que les gens étaient contents d'être là. Le stade était rempli, ils représentent une minorité.

Et d'ajouter: "On comprend leur déception, c'était il y a un mois (le match de Madrid, ndlr), ils veulent fêter, ils fêtent; ils ne veulent pas fêter, ils ne fêtent pas. Ils ont voulu faire passer un message, le club l'a compris, les joueurs l'ont compris. On n'est personne pour les obliger à venir célébrer. Nous, on a gagné, on est contents."

Côté direction, le président Nasser Al-Khelaïfi étant absent, c'est le directeur sportif Leonardo qui a réagi. "Cela fait quelques temps que la situation est surréaliste, je crois qu'on doit chercher à comprendre leur réaction, on veut vivre des grandes soirées dans une ambiance positive, c'est la base d'un club." Pour l'heure, ultras et direction semblent irréconciliables et il faudra encore un peu de temps pour retrouver une ambiance festive au Parc des Princes.