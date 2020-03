PSG-Dortmund : avec ou sans supporters

L'épidémie de coronavirus n'épargne désormais pas non plus les matchs de la Ligue des Champions. La rencontre PSG - Dortmund, prévue au Parc, en 8è de finale retour, mercredi soir est incertaine... Deux éventualités se dessinent : soit le match est reporté, soit il se tient à huis clos, et donc sans le soutien des 48.000 supporters parisiens.

Le gouvernement a pris la décision dimanche soir d'interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes, que ce soit en salle ou à l'extérieur. La mesure sera affinée dans la matinée ce lundi, au cours d'une réunion au ministère des Sports pour tous les événements sportifs.

Le gouvernement serait favorable à un huis-clos, concernant le match PSG-Dortmund, plutôt qu'à un maintien avec le public, dans la mesure où il ne s'agit pas d'"un événement utile à la vie de la nation". Le coût estimé d'une telle décision serait de 5 millions d'euros.

Décision prise par la préfecture

Quoi qu'il en soit, c'est le préfet de police de Paris qui tranchera. Il devrait annoncer sa décision dans le courant de la journée, au plus tard demain mardi. En attendant, le PSG a fait appel à un prestataire pour désinfecter de fond en comble le Parc des Princes.

Le match le plus important de l'année

A deux jours du match le plus important de l’année, le PSG et ses supporters se posent beaucoup de questions. pourront-ils soutenir leur équipe mercredi soir à domicile et les encourager à réaliser une victoire indispensable pour la qualification en 1/4 de finale ?

Le Paris Saint Germain doit remonter le score de l’Aller, et pour cela, il a besoin de l'appui de ses supporters. "Les joueurs vous le diront, disputer un match à huis clos, privé de son public n’a rien à voir. Ce n’est pas pour rien que l’on appelle le public le 12e homme. Imaginez que vous menez 1-0 à 10 mn de la fin" explique le consultant de France Bleu Paris Stéphane Guitton.

D'autant plus que l'entraineur doit faire face à d'autres inconnues : pas d’équipe-type alignée avec les absences de Meunier et Verratti, les incertitudes de Thiago S. et Di Maria, le positionnement de Marquinhos, le choix de l’autre milieu de terrain, le choix de l’attaquant qui épaulera Kylian Mbappé… Seules certitudes Neymar et Kylian Mbappé seront là…

"Je n’irai pas jusqu’à dire que Paris va disputer le match de sa vie, mais pas loin !! Contrairement aux saisons précédentes… pas de certitudes…" conclut Stéphane Guitton.