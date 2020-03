PSG-Dortmund : encore des raisons d'y croire

PSG-Dortmund se jouera à huis clos mercredi soir au Parc des Princes. Une mauvaise nouvelle de plus pour les joueurs parisiens. Ce n'est pas une raison pour être pessimiste explique Stéphane Bitton.

Le PSG n’aborde pas son match dans les meilleures conditions !

Le match à huis clos, l’angine de Kylian Mbappé, l’homme en forme, les suspensions de Meunier et Verratti, le retour à la compétition de Thiago Silva, et Dortmund qui marche sur l’eau…

Comme le chantait Johnny : « Noir c’est noir » Et pourtant, j’y crois toujours !! affirme ce mardi dans son billet Stéphane Bitton, consultant PSG pour France Bleu Paris, dans sa chronique 100% PSG

Depuis 1 an, on a tout entendu sur Thomas Tuchel et ses joueurs

Tuchel ? incapable d’amener son équipe en quart-de-finale… une Coupe d’Allemagne. Neymar ? une star ingérable, à court de forme. Thiago Silva ? le capitaine qui quitte le navire dans la tempête. Kylian Mbappé ? un surdoué qui a le melon. Cavani ? trop vieux pour être décisif.

Ce matin, j’ai envie de dire : « Eh les gars, cette qualification, si vous alliez la chercher pour vous ! D’abord pour vous ! Vous avez 2-3 trucs à vous prouver… à nous prouver… montrez nous que vous n’êtes pas que ça…