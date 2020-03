PSG - Dortmund : la ministre des Sports évoque un possible huis clos à cause du coronavirus

La menace du Coronavirus plane de plus en plus sur les événements sportifs. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué, ce mardi, un possible huis-clos pour le match PSG - Dortmund. Une annonce qui intervient à huit jours de la venue des Allemands à Paris.