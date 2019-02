PSG : Edinson Cavani forfait pour le match de Ligue des champions contre Manchester United

Paris, France

La tuile ! Une de plus pour le PSG. Après le forfait de Neymar Jr, c'est une autre des pièces maîtresses de l'attaque parisienne qui déclare forfait selon nos informations confirmant les infos du Parisien et de l'Equipe. Edinson Cavani souffre d'une lésion d"'un tendon de la hanche droite et il ne sera pas sur le terrain de Manchester United mardi 12 février en 8e de finale de la Ligue des Champions. On ne connait pas encore l'indisponibilité de l'attaquant uruguayen, meilleur butteur de l'histoire du PSG.

Thomas Meunier aussi est forfait

Forfait également pour Thomas Meunier, qui souffre d'une légère commotion cérébrale.