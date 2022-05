PSG : Edouard Michut demande à quitter le club

Il ne fait pas bon être Titi ces derniers temps au Paris Saint-Germain. Edouard Michut, au club depuis 2016 après une préformation à Versailles, souhaite quitter le club de la capitale. France Bleu Paris en a eu la confirmation par son agent. Le milieu de terrain de 19 ans avait pourtant paraphé son premier contrat pro avec Paris le 23 juillet 2020, pour une durée de cinq saisons.

Seulement 44 minutes en Ligue 1, en tribunes contre Troyes

Mais depuis la signature de son contrat, son temps de jeu chez les pros est famélique, avec seulement 44 minutes en Ligue 1 et c'est à peine mieux en Coupe de France, avec 116 minutes disputées. "C’est un éternel recommencement", peste-on dans l’entourage du joueur qu’a pu contacter France Bleu Paris.

"Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu'il attend, il n'y pas d'impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet..." Et d’ajouter :

le traitement [d’Edouard Michut, ndlr] est catastrophique. La question à se poser, c’est : « comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible ? » Il a 19 ans, il veut jouer au football.

Le PSG pas encore mis au courant

L’entourage reproche également le décalage entre les paroles et les actes. Et quand bien même Edouard Michut a eu du temps de jeu face à Lyon en janvier dernier avec une rentrée très prometteuse (1-1), derrière, Le Versaillais n’a eu droit qu’à 24 petites minutes de jeu, pour aucune titularisation, sur quinze matches possibles de Championnat.

De son côté, le Paris Saint-Germain n’a pas encore été informé de la décision d’Edouard Michut, apprend-on à France Bleu Paris. "On connaît la situation, on verra", souffle-t-on du côté du Camp des Loges. Une situation qui pourrait se répéter, pour rappel Xavi Simons, en fin de contrat, est lui aussi resté en tribunes contre Troyes, alors qu'Ismaël Gharbi a eu le droit à des miettes en toute fin de rencontre.