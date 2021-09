PSG : entrée des joueurs au Parc des princes, Phil Collins va bien laisser sa place à des artistes franciliens

Le 14 août dernier n'était donc pas un loupé mais bel et bien un galop d'essai. Ce jour-là, au moment de l'entrée des joueurs du PSG sur la pelouse du Parc des princes pour affronter Strasbourg, pas de Phil Collins mais un titre de DJ Snake qui a fait beaucoup parlé. Même l'intéressé (grand grand fan du PSG) n'a "pas compris" le choix du PSG.

Ce samedi matin, dans le journal le parisien, Fabien Allègre directeur de la diversification au PSG a bien expliqué que "ce n’était pas du tout une erreur". Désormais, Phil Collins est son légendaire "who said i would" va laisser sa place à des artistes franciliens dont celui du Val d'Oise, mondialement connu, DJ Snake. Et Fabien Allègre de rajouter "on a vraiment de quoi être dans notre rôle d’un acteur culturel. On est tout autant capable de mettre en lumière des marques internationales, de jeunes talents dans l’art ou la mode, que de participer à l’expression des talents musicaux du Grand Paris."

Reste désormais à connaître la réaction du public, qui dés aujourd'hui va découvrir le nouveau son de l'entrée des joueurs... pour la rencontre PSG - Clermont Ferrand (17h).