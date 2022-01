PSG : "On est super contents de rentrer dans des matchs comme ça" confie Edouard Michut

Certes il y a eux les matchs de Coupe de France auparavant mais hier soir la 67ème minute de jeu de la rencontre OL - PSG va faire date pour Xavi Simons et Edouard Michut.

Hier soir face à Lyon, les deux "titis" du PSG sont entrés dans un match de haut niveau et ils ont été performants. Edouard Michut a même délivré une passe décisive pour l'égalisation de Thilo Kerher (75e, 1-1).

"On bosse chaque jour à l'entraînement pour que ce genre de moments arrive"

On ne sait pas si ils sont inséparables dans la vie mais hier soir Simons et Michut ont décidé de se présenter face à la presse ensemble. Les deux milieux de terrain de 18 ans sont venus confier leurs premières impressions après cette rencontre face à Lyon .

Xavi Simons (en français) : "ça fait plaisir de jouer ce genre de rencontre. Il faut continuer à travailler pour jouer ce genre de match. C'est clair que l'intensité en ligue 1 est plus élevée, en plus Lyon est une équipe qui met une grosse intensité. On doit profiter de ce genre de moment et prendre du plaisir. Je crois que le club tente de donner du temps de jeu aux jeunes. On a un bon centre de formation et quand on nous donne notre chance, il faut en profiter."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Edouard Michut : "On est super contents quand on rentre dans des matchs comme ça. Je pense qu'Il fallait essayer d'apporter quelque chose de nouveau et je pense qu'on a su le faire (avec X.Simons). Quand ces moments-là arrivent, on ne peut être que contents. Sur ma passe décisive, il y a beaucoup de gens qui font l'appel, je ne vais pas dire que je centre un peu au hasard mais je centre et je vois que Thilo récupère et ça fait but. Je suis forcément très content, il fallait marquer. On bosse chaque jour à l'entraînement pour que ce genre de moments arrive."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après leurs bonnes prestations en Coupe de France, Simons et Michut ont donc confirmé. Reste maintenant à savoir si Mauricio Pochettino qui a trouvé que les deux joueurs "ont apporté de l’énergie et de l’enthousiasme" va continuer à faire appel à eux dans les semaines à venir.