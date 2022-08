Revente de places au PSG : "Il faut en virage un public de passionnés", estime le Collectif Ultras Paris

C'est une décision qui a fait grand bruit dans la sphère des supporters du PSG mais qui a été très bien acceptée. Depuis 15 jours, il est interdit à un membre du Collectif Ultras Paris, abonné en virage Auteuil, de revendre sa place en cas d'absence. Cette décision a été acté par le Paris Saint-Germain. Afin de comprendre cette décision et sa mise en place, France Bleu Paris a contacté le président du C.U.P Romain Mabille.

Dans un communiqué, le principal groupe de supporters du PSG explique "Il a été prévu à la demande de nos leaders et de nos avocats, l'interdiction de revente sur la bourse d'échange officielle des places pour les bénéficiaires des abonnements du CUP. En cas d'absence, les places pourront uniquement être gratuitement cédées, dans la limite de 10 par saison". Plutôt que de revendre la place, le collectif propose à ses adhérents d'offrir le ticket "à d'autres membres du CUP dont les moyens financiers ne permettent pas d'accéder aux matchs, le CUP solidarité ou la fondation PSG".

Comment vous est venue cette idée ?

L'idée est venue après un ras-le-bol de voir les gens en tribune vendre leur place. Et on estime que dans notre idéal, quand on a la chance d'avoir un abonnement en tribune Auteuil, ce n'est ni pour faire du business, ni pour s'absenter. Il y a tout un tas de gens qui aimeraient bien avoir des abonnements et les listes d'attente sont énormes. Et on estime que les gens qui sont là, ça va être un public de passionnés, fidèle, qui fait tout pour être présent à chaque match. Après, on sait bien que professionnellement, personnellement, il y a toujours des impératifs de temps en temps. C'est pour ça qu'on autorise le prêt. Mais s'absenter à des fins financières, c'est inadmissible ! Donc on a décidé de contrer cette revente et on a proposé au PSG d'appliquer aux abonnements du CUP des interdictions de revente.

Quelle a été la réaction du PSG quand le CUP a proposé cette interdiction pour ses membres ?

Ils nous ont compris car on avait des arguments factuels sur le fait qu'il y ait des dizaines et des dizaines de touristes à chaque match. Le club voit comme nous que le prix à la revente flambe sur la plateforme Ticketplace. Parfois, on trouve des places en virage Auteuil à 1000 voir 1500 euros. Le PSG est conscient du problème et je pense que c'est pour cela qu'ils ont été attentifs à notre demande et qu'ils nous accompagnent sur ce test là. Le foot, ça reste un sport populaire. Tout le monde doit pouvoir aller voir un match au Parc des Princes. Et nous, on se battra toujours pour que tous les habitants de l'Île-de-France puissent voir les matchs du PSG.

Concrètement comment ça va se passer pour un ultra qui va continuer à vendre sa place ?

Si il est prouvé que quelqu'un fait encore du business, qu'il ne respecte pas les règles de l'association, il sera exclu tout simplement du collectif. Il y a certaines choses qu'on peut tolérer de temps en temps, mais faire du business sur une place c'est non et ce sera donc l'exclusion.

Et dans l'autre cas, comment va se passer la bourse d'échange ?

Alors attention, je lis des choses sur les réseaux sociaux… non il n'y aura pas le soir des matchs de place à récupérer devant la tribune Auteuil. En fait, on fonctionne comme ça depuis plusieurs saisons. Quand on n'est pas là, on prête concrètement son abonnement à une personne qui en a besoin. Et pour le geste, on met dix ou vingt euros dans la caisse du groupe pour financer les animations pendant la saison. Parfois on a des contacts de personnes expatriées partout en France et qui veulent venir de temps en temps. On invite aussi nos membres à donner leur place à des associations, d'être solidaire (fondation du PSG et CUP Solidarité).

Autre décision, vous avez aussi réussi à acter avec le PSG le fait que le prix de l'abonnement à la saison ne bouge pas (prix 420 euros) !

C'est ça, et malgré tout ce qui est dit, on a une vision commune sur le fait que les virages sont des lieux populaires. Et ça doit le rester ! On discute tous les ans du prix de l'abonnement. C'est vrai que c'est un sujet très important et le fait de bloquer les tarifs, ça reste un geste fort du PSG . Ça montre qu'on se fait confiance, qu'il y a à nouveau un vrai dialogue et qu'on avance ensemble sur certains dossiers.

Quelles sont les prochains dossiers où vous souhaitez échanger et avancer avec le PSG ?