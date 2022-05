Ce mardi, la section féminine du PSG a annoncé la fin de saison pour sa gardienne de but tchèque Barbora Votíková. Sortie sur blessure lors de la demi-finale retour de la ligue des champions face à Lyon, la joueuse tchèque souffre "d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit".

PSG (F) : saison terminée pour la gardienne de but Barbora Votiková

JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP

Barbora Votíková lors du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (All)

Sur un terrain comme dans la vie, elle est toujours aussi imprévisible Barbora Votíková. Alors que le PSG vient d'annoncer sa grave blessure, la gardienne de but de son côté a lancé ce mardi sur sa chaîne youtube une vidéo de sa vie parisienne... sans parler à aucun moment de sa blessure. Un timing surprenant pour celle qui est une star des réseaux sociaux dans son pays.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sortie sur blessure à la mi-temps de la rencontre de Ligue des champions face à Lyon samedi dernier, la gardienne tchèque souffre "d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et ne pourra pas rejouer d’ici la fin de saison avec le club de la capitale." indique le PSG dans un communiqué avant d'ajouter "le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à Barbora et lui souhaite le meilleur rétablissement possible."

Âgée de 25 ans et en contrat jusqu'en juin 2023, Barbora Votíková voit sa fin de saison s'envoler avec le PSG mais aussi l'Euro 2022 qu'elle devait jouer avec sa sélection.

Avec ce forfait, le PSG va confier le poste de titulaire dans la cage pour la fin de saison à Charlotte Voll (All) ou Constance Picaud (Fra), qui revient tout juste d’une rupture des ligaments croisés contractée en début de saison.