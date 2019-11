PSG : "Faut avoir du caca dans les yeux pour ne pas voir que Neymar est un génie", selon Pierre Ménès

Paris, France

Pierre Ménès publie "Mon dictionnaire engagé du football" aux éditions Plon et "engagé" est bien le mot qui colle le mieux aux 400 pages de ce livre écrit par un fan de foot qui n'a pas sa langue, ni sa plume, dans sa poche. Invité, ce mercredi, dans l'émission 100% PSG sur France Bleu Paris, le consultant de Canal + en a profité pour dire tout le bien qu'il pense de Neymar.

"Faut vraiment avoir du caca dans les yeux pour pas voir que c'est un génie", affirme Pierre Ménès.

"Le mec revient, il n'a pas joué pendant quatre mois, le Parc des Princes le siffle contre Strasbourg, arrêt de jeu, retourné, but. J'ai envie de te dire t'as tout dit", lâche l'ancien supporter Rouge et Bleu, abonné pendant 7 ans à la tribune Auteuil. "Le match d'après, à Lyon, le PSG est archi dominateur, ne trouve pas la faille et à la dernière minute, accélération, tire croisé du gauche, but. Mais qu'est-ce qui vous faut de plus ? Faut vraiment qu'on soit un pays de foot de merde, pour ne pas être hyper heureux d'avoir un joueur comme ça dans son championnat."