PSG-FC Sochaux : "Une opportunité pour mes jeunes joueurs de toucher de près le très haut niveau"

Cinquième match de préparation pour le FC Sochaux-Montbéliard ce mercredi soir, et pas des moindres ! Les Jaune et Bleu se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi est prévu à 19h. À moins de trois semaines de la reprise du championnat et du nouveau derby de la Bourgogne-Franche-Comté avec le déplacement à Auxerre, les Sochaliens augmentent l'intensité de leur préparation, actuellement en stage à Gérardmer (Vosges).

Au contraire, pour le Paris Saint-Germain, cette rencontre intervient une semaine avant le quart de finale à élimination directe du "Final 8" de la Ligue des Champions face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. Le milieu défensif sochalien Joseph Lopy, recrue estivale, constate le déséquilibre de préparation entre les deux équipes. "Je ne pense pas qu'on soit prêts physiquement. Malgré nos quatre matches de préparation, il n'y pas grand monde qui ait joué 90 minutes".

Nous ne rivalisons pas avec le PSG (Omar Daf)

L'entraîneur de l'équipe première, Omar Daf, loue les qualités de son adversaire du jour. "À n'importe quel moment de la saison, jouer le PSG c'est très compliqué, pour n'importe quelle équipe. Même quand Barcelone va au Parc des Princes, ils peuvent s'en prendre quatre (ndlr : le PSG avait battu Barcelone 4-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions le 14 février 2017).

"Nous avons beaucoup d'humilité, ce match-là est une opportunité pour mes jeunes joueurs de toucher de près le très très haut niveau. Nous ne rivalisons pas avec le PSG", estime le coach sochalien. Omar Daf intégrera cinq jeunes du centre de formation à l'effectif pour la rencontre.

Sochaux, 2e effectif plus jeune de Ligue 2

Les Jaune et Bleu manquent effectivement de références face à des grandes écuries. La raison est simple : l'effectif sochalien, avec 24 ans de moyenne d'âge, est le deuxième effectif le plus jeune de Ligue 2. À 28 ans, Joseph Lopy est un des joueurs les plus expérimentés du club.

Le milieu défensif sénégalais, qui avait déjà porté la tunique du FCSM de 2011 à 2015, avait tenu la dragée haute au PSG avec son ancien club de l'US Orléans. Une courte défaite, 2-1, en décembre 2018, en huitième de finale de la Coupe la Ligue. Il distille quelques éléments qui leur avaient permis de contenir les assauts de l'armada parisienne.

Pour arriver à contrer des joueurs comme ça, il faut être compact et ne pas leur laisser d'espaces et resserrer les lignes. Jouer les uns pour les autres et nous déplacer en bloc (Joseph Lopy)

Omar Daf dément les "règles" évoquées par Florentin Pogba

Lundi, le défenseur sochalien Florentin Pogba avait évoqué à nos confrères de l'Est Républicain, sans en préciser la nature, "des règles qui vont être posées sur ce match", des "restrictions" concernant l'engagement physique de la rencontre. Des propos contredits par Omar Daf sur les ondes de RMC ce mardi. "Paris n'a imposé aucune consigne pour le match de préparation. Le PSG n'a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar."

Après la blessure de Kylian M'Bappé face à Saint-Etienne le 24 juillet et sa présence plus que compromise face à l'Atalanta Bergame, le PSG souhaite cependant éviter toute nouvelle blessure. PSG-FCSM, un match sans impact physique ? Réponse à 19h ce mercredi avec le coup de l'envoi de la rencontre, à suivre en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard, radio officielle des Jaune et Bleu.

