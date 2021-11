PSG féminin : après la déroute à Lyon (6-1), le coup de gueule de Didier Ollé-Nicole contre la FFF

Elles n’avaient pas la tête à jouer au football. Les Parisiennes, secouées par l’affaire de l’agression dont a été victime Kheira Hamraoui, ont reçu une claque au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (6-1), dans le match phare de la D1 Arkema. Invaincues jusque-là en championnat, avec aucun but encaissé, les joueuses du club de la capitale, réduites à 10 avant la demi-heure de jeu, ont sombré et cèdent leur place de leader à l’OL. Au-delà du résultat, l’entraîneur parisien Didier Ollé-Nicole s'en est pris à la Fédération française de football, à l'issue de la rencontre. Le match aurait dû être, selon lui, reporté à une date ultérieure, compte tenu du contexte.

L’équipe suivie par une cellule psychologique

"L'équipe a été très entourée depuis quelques jours par un organe psy", a ainsi révélé le coach parisien en conférence de presse. "Si on a demandé le report du match, c'est qu'il a eu un avis de cette cellule, extérieure au PSG. L'ouverture du score est venue trop facilement, et l'expulsion a été indigérable par l'équipe. On n'avait pas les forces pour revenir." La direction du club via son directeur sportif Leonardo en a fait la demande vendredi dernier, requête rejetée par la FFF. Incompréhensible pour l'entraîneur parisien.

"Quand on veut développer le foot féminin, donner une bonne image, il faut qu'il y ait un spectacle, des acteurs. Je me pose beaucoup de questions. Quand on fait du sport de haut niveau, derrière il y a une éthique, et quand il arrive un truc comme ça... Il n'y a que 12 équipes, donc il y a plein de dates pour jouer ce match-là. C'est incroyable que les instances n'aient pas écouté et pas vu qu'il y avait un groupe dans la détresse. Vous vous rendez compte le bruit que ça a fait, tout ce qu'il s'est passé ?"

Le Paris Saint-Germain se retrouve désormais à trois points de l’Olympique Lyonnais au classement et peut quasiment dire adieu à son titre de championne de France, acquis la saison passée. Il faudra se remobiliser dès jeudi au Stade Alfredo-Di Stefano contre le Real Madrid, en Ligue des champions. Une rencontre à laquelle ne devraient pas participer Aminata Diallo et Kheira Hamraoui.