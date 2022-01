PSG féminin : Hamraoui et Diallo "opérationnelles" selon leur entraîneur

La nouvelle année est synonyme de bonnes résolutions pour Didier Ollé-Nicolle. Ce vendredi, l'entraîneur de la section féminine du PSG a laissé entendre qu'il était déterminé en 2022 à ne "plus subir" l'affaire à laquelle deux de ses joueuses ont été mêlées en novembre dernier.

D'ailleurs le technicien du PSG a annoncé que Kheira Hamraoui et Aminata Diallo sont "opérationnelles". Les deux joueuses postulent donc pour la rencontre du Paris SG féminin dimanche (14h30) à Dijon en Coupe de France.

Affaire perturbante "pour les filles concernées et pour le groupe"

Engluées dans cette sordide affaire où Kheira Hamraoui a été agressée. Les deux joueuses ne jouent plus depuis début novembre mais s'entraînent "Elles ont eu des petits bobos de reprise avant la trêve", mais désormais "on peut considérer qu'elles sont opérationnelles", a affirmé Ollé-Nicolle.

Si elles peuvent prétendre "comme tout le monde" à une place parmi les 16 joueuses qui seront convoquées en 16es de finale de Coupe, "il ne faut pas non plus oublier que l'une et l'autre n'ont pas joué depuis deux mois et demi", a-t-il nuancé, rappelant qu'en leur absence, "des joueuses ont fait le job, notamment des jeunes".

"Avec du recul, je peux vous dire que ç'a été perturbant pour les filles concernées et pour le groupe, tout le monde y a laissé des plumes" a poursuivi l'entraîneur, désireux de tourner la page.